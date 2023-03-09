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    Качество дорог в западных областях страны подверг критике депутат

    9 Марта 2023, 19:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенатор Амангельды Нугманов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Сената, заявил, что регионы Казахстана числятся в аутсайдерах внутристранового рейтинга по качеству дорог, а жители вынуждены страдать от бездорожья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат напомнил, что по поручению Президента до 2025 года Правительство должно улучшить не менее 95% местных дорог. На сегодняшний день этот показатель в Актюбинской и Атырауской областях составляет 72%, а в Западно-Казахстанской области и вовсе – 46%. Все это мешает полной реализации транзитно-транспортного потенциала региона и создает неудобства жителям.

    «Для доведения нормативного состояния местных дорог до 95% к 2025 году в Актюбинской области необходимо отремонтировать 1,5 тысячи км, на что ежегодно требуется 25,6 млрд тенге. Для этого необходимы дополнительные целевые трансферты из республиканского бюджета в объеме 13,5 млрд тенге. На реконструкцию и ремонт дорог в Атырауской области требуется дополнительно 8,8 млрд тенге. Из-за нехватки грузовых железнодорожных вагонов в Западно-Казахстанской области и несвоевременной доставки стройматериалов, выделенные ранее деньги не были использованы», - отметил Амангельды Нугманов.

    Сенатор предложил обеспечить финансирование ремонтных дорог из республиканского бюджета, а также своевременно предоставлять грузовые вагоны компании «Қазақстан темір жолы» для доставки стройматериалов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Регионы Казахстана Дороги
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