Качество дорог проверяет прокуратура в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений обсуждали эффективность принимаемых мер для снижения аварийности на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев отметил, что на обеспечение безопасности дорожного движения значительное влияние оказывает, в том числе состояние дорожно-транспортной сети региона.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и осуществления государственного надзора за содержанием автомобильных дорог департамент в этом году провел 681 обследование с охватом 6,2 тысячи км. Выявлено 1422 дефекта. По всем выявленным недостаткам в адрес дорожных и коммунальных служб направлены соответствующие предписания», - сообщил главный полицейский области.

М.Тулебаев добавил, что за ненадлежащее содержание автодорог, технических средств организации дорожного движения и инженерных сооружений на должностных лиц дорожно-коммунальных организаций составили 125 административных протоколов. В адрес местных исполнительных органов направили 124 информации по выделению средств на совершенствование организации дорожного движения.

«Совместно с представителями дорожных органов проведено комплексное обследование автодорог республиканского значения. На некоторых участках отсутствуют предупреждающие, запрещающие и информационные дорожные знаки. В общей сложности требуется 644 дорожных знака. Обследовали 20 мостов и путепроводов, выявлен 61 дефект, на 3 дорожных сооружениях требуется капитальный ремонт. В адрес дорожных и местных исполнительных органов направлена соответствующая информация с уведомлением Комитета административной полиции МВД РК и областной прокуратуры», - сказал М. Тулебаев.

Заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Айман Абдирова сообщила, что прокуратура сейчас проводит проверку по областным дорогам и города Петропавловска.

«29 дорог областного и 40 улиц города проверяем. Проверка еще не завершена. По предварительным данным, качество выполняемых работ подрядчиками очень низкое. Сейчас мы инициировали с подачи прокурора области такую работу: предписания по некачественно выполненным работам внесены, ставим перед подрядчиками задачу – в месячный срок устранить все недостатки. На 31-й день – это указание прокурора – включаем рычаги воздействия. В таком состоянии дороги дальше находиться не могут. Колоссальные деньги выделяются. Полагаю, что заказчикам необходимо обратить внимание, кого они привлекают к работе», - проинформировала А. Абдирова.