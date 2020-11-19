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    Качественный состав партийного списка «Ауыла» достаточно сбалансированный - политолог

    19 Ноября 2020, 21:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Качественный состав партийного списка НДПП «Ауыл» достаточно сбалансированный, такое мнение выразил директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня свой XVIII внеочередной съезд провела Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл». На съезде были утверждены предвыборная программа и партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.

    Как отмечает А.Чеботарев в Facebook, программу партия сможет обнародовать только с началом агитационного этапа избирательной кампании. Вместе с тем отдельные ее моменты были озвучены. В частности, «Ауыл» предлагает ввести «детский капитал», предполагающий выплату каждому несовершеннолетнему казахстанцу с момента рождения определенной суммы бюджетных средств.

    «Фактически речь идет о введении безусловного базового дохода для указанной категории граждан. Кстати, в 2004 году партия «Ак жол» в своем прежнем составе выступала за введение такого дохода абсолютно для всех граждан республики за счет средств Национального фонда. В отличие от нее инициатива партии «Ауыл» преимущественно ориентирована на поддержку многодетных семей. Интерес к ней могут проявить также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и их официальные опекуны», - отмечает А.Чеботарёв.

    Что касается партийного списка, то, по его мнению, количество кандидатов показывает, что НДПП «Ауыл» объективно представляет свой электоральный «потолок» на республиканском уровне. Вместе с тем она вполне может претендовать на большое количество мест в маслихатах разных уровней. Если брать качественный состав, то достаточно сбалансированно в списке присутствуют представители аграрного сектора экономики, сферы образования, науки и СМИ. Фактически список возглавляет первый зампредседателя партии и экс-кандидат в президенты РК Толеутай Рахимбеков. Выдвижение партией главных редакторов газеты «Қазақ әдебиеті» и журнала «Самрук» Даурена Куата и Даулеткерея Капулы соответственно позволяет ей рассчитывать на информационную поддержку данных изданий. Из других известных персон можно также отметить академика Азимхана Сатыбалдина и автора самоучителя «Ситуативный казахский» Каната Тасибекова. Судя по всему, в своей предстоящей агитационной деятельности «Ауыл» будет ориентироваться главным образом на казахскоязычных граждан из числа сельчан и выходцев из сельской местности в городах, считает эксперт.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Политические партии Выборы-2021
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