Качественным интернетом планируют обеспечить южные села Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня акиму Костанайской области презентовали план по обеспечению сел интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в южных регионах области имеется 70 населенных пунктов, из них 63 села обеспечены мобильной связью. 28 населенных пунктов имеет мобильный интернет стандарта 4G, в 35 селах интернет низкого качества, то есть 2G, 3G, а вот в 7 селах интернет и вовсе отсутствует.

В управлении информатизации области разработан соответствующий план по подключению отдаленных сел интернетом и сегодня он презентован. По словам руководителя управления Азамата Кашиева, в проект комплексного плана на 2023-2024 годы южного региона включено 18 проблемных сел из 42.

«Вместе с тем, мы участвуем в проекте «Партнер на селе» от АО «Казахтелеком». С помощью него мы планируем закрыть потребность по качественному интернету по 11 селам Амангельдинского и Джангельдинского районов, - пояснил Азамат Кашиев. - Также в стране имеется пилотный проект Республиканского центра космической связи по охвату труднодоступных и отдаленных сел спутниковым интернетом по новой технологии. В пилот вошли 10 сел по стране, из них 4 села нашего региона, это 3 села Джангельдинского района и 1 село Амангельдинского района».

В управлении информатизации также отметили, что при реализации комплексного плана охват качественным интернетом составит 66%.

В рамках празднования юбилея Алихана Байтурсынова в текущем году акиматом области совместно с операторами связи проведена работа в 21 населенном пункте по улучшению мобильного интернета до стандарта 4G. На сегодняшний день 28 сел имеют связь стандарта 4G, в 2021 году таких сел было 7.





Фото: Управление информатизации Костанайской области



