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    Качественной питьевой водой полностью обеспечат села Актюбинской области в 2023 году

    13 Июня 2022, 16:22

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области ведется планомерная работа по полному обеспечению населения качественной питьевой водой и газоснабжением. О проводимой работе рассказал в ходе пресс-конференции в СЦК аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «97,2 процента населения обеспечены качественной питьевой водой, в частности, в прошлом году мы обеспечили водой 10 сел с общим населением 5 тыс. человек. В текущем году планируется охватить централизованной питьевой водой 11 сел с населением около 23 тыс. человек и комплексными блок-модулями - 39 сел. Перед нами стоит задача Главы государства в 2025 году обеспечить 100% населения качественной питьевой водой. Тем не менее, благодаря принимаемым мерам мы планируем выполнить этот показатель в 2023 году», - сообщил Ондасын Уразалин.

    Аким также проинформировал о газоснабжении населенных пунктов.

    «В 2021 году мы обеспечили газом 16 сел с населением более 10 тыс. человек. В текущем году проведем голубое топливо в 9 сел, доведя долю газификации области до 93,4%. В нашем регионе газифицированы почти все населенные пункты, однако предстоит провести газ в дальние села, протянув сети на 100-150 км. Наша цель - улучшение благосостояния населения области», - добавил аким.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Регионы Общество Вода
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