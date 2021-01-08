Кабины для голосования без передней шторки будут использоваться на выборах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 января состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты городов. В связи с пандемией коронавируса, а также учитывая, что Алматы продолжает находится в «желтой зоне» приняты все меры для обеспечения безопасности здоровья жителей и гостей города, а также для недопущения заражения, передает корреспондент МИА «Казинформ»

На всех участках отработан алгоритм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении голосования на выборах.

Основные санитарно-эпидемиологические требования по избирательным участкам:

- помещение для голосования достаточно просторное для соблюдения социальной дистанции;

- при входе в здание и в помещении избирательного участка размещается информация по профилактике КВИ;

- на территории избирательного участка и в помещении для голосования размещение указателей направления потока избирателей, обозначение дистанции в 1,5 - 2 метра;

- установка в помещении для голосования санитайзеров с антисептическим средством для дезинфекции рук;

- проведение обработки кабин для голосования по мере необходимости;

- проведение регулярной влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом необходимо уделить дезинфекции дверных ручек, поручней, перил, кабин для голосования, контактных поверхностей столов и стульев, оргтехники, стационарных и переносных урн для голосования;

- установка на входе и выходе из помещения для голосования контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты и их дальнейшей утилизации.

По словам эпидемиологов, важным моментом в вопросе профилактики является проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня.

В свою очередь, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК, предусмотрено использование кабины для тайного голосования без передней шторки. Данное требование не противоречит законодательству по проведению выборов и действовало во время выборов депутатов Сената Парламента РК в августе 2020 года. Мера способствует естественной циркуляции воздуха и обеспечивает дополнительное проветривание для недопущения распространения инфекции.

«Обеспечение безопасности здоровья и жизни участников выборного процесса является одним из самых важных аспектов. Призываем избирателей и всех лиц, которые находятся на территориальных избирательных участках города Алматы, с пониманием отнестись к ограничительным мерам и соблюдать санитарные нормы для себя и своих близких. Также обращаемся к представителям политических партий - строго и неукоснительно соблюдать все требования и назначить ответственных лиц за их соблюдение», - сказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

Согласно информации территориальной избирательной комиссии, все члены избирательных комиссий обеспечены масками, защитными экранами, перчатками, санитайзерами, защитными халатами для организации голосования граждан вне помещения для голосования.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, все члены избирательных комиссий, доверенные лица, наблюдатели проходят лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Вместе с тем, участились случаи предоставления результатов тестов, проведенных в лабораториях, не имеющих соответствующего разрешения. В этой связи, департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напоминает, что в городе функционирует 20 лабораторий, имеющих разрешение на проведение ПЦР-исследований на COVID-19, общей мощностью 14 350 исследований в сутки (стоимость ПЦР теста в 9 лабораториях составляет в пределах 8 тыс. тенге, в 6 лабораториях – 9 тыс. тенге, и т.д.). Список доступен на официальном сайте https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-almaty/press/news/details/108206?lang=ru.

Вместе с тем, на территории города функционируют частные лаборатории, которые проводят тестирование населения на COVID-19 без соответствующего разрешения.

Следует отметить, что каждая лаборатория через интеграцию передает статус по всем лицам, прошедшим тестирование в информационную систему, если тест положительный - он фиксируется в отдельной базе данных. Доступ к проверке по ИИН в указанной системе имеет государственный орган санитарно эпидемиологического контроля города Алматы, которые могут проверить достоверность предоставленных результатов ПЦР-тестов.