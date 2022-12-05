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    Кабинеты коррекции в  Жамбылской области оснастили необходимым оборудованием

    5 Декабря 2022, 01:41

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области ведется работа по обеспечению качественным образованием детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках проведения Международного Дня инвалидов кабинеты коррекции, реабилитационный центр и психолого-медико-педагогические консультации в специальных организациях образования получили необходимое оборудование.

    Специальное оборудование получили шесть психологических и медико-педагогических консультаций, 12 кабинетов психолого-педагогической коррекции, реабилитационный центр города Тараза. Это развивающие установки для кабинетов Монтессори, доски Бильгоу (балансировочные доски-тренажеры), комплекты для обследования детей с особыми образовательными потребностями, ортопедические стулья.

    Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в беседе с руководителями районных и городских специальных организаций образования подчеркнул, что по поручению Президента страны принимаются меры по социальной защите лиц с инвалидностью, соблюдению их прав и улучшению качества их жизни.

    «Общими усилиями нам необходимо системно проводить работу по расширению охвата детей специальной психолого-педагогической поддержкой, что способствует профилактике детской инвалидности. В первую очередь, уделяется внимание обновлению материально-технической базы таких организаций. Недавно их автопарк пополнился пятью машинами, и планируется закупить еще несколько автомашин. Каждый год открываются новые кабинеты коррекции. На базе центра «Асар» откроются аква-баня, ипподром, благоустраивается Майская роща, где создаются условия для людей с особыми потребностями. Все это делается для их интеграции в жизнь общества. Хочу выразить благодарность вам и вашим коллегам за неустанный труд», - обратился к ним глава региона.

    Руководители кабинетов коррекции из Таласского и Сарысуского районов попросили выделить для их учреждений отдельные здания. Аким области поручил изучить этот вопрос и принять меры профильному ведомству.

    В этот день Нуржан Нуржигитов также принял участие в благотворительном обеде, который был приурочен к Международному Дню инвалидов. В ходе мероприятия состоялось торжественное награждение граждан, внесших вклад в развитие сферы социальной защиты инвалидов. Состоялись спортивные и культурные мероприятия.

    По информации управления образования акимата области, в этом учебном году из 7 922 детей с ограниченными возможностями 6 233 охвачены обучением и воспитанием. Так, в 86 дошкольных учреждениях инклюзивно воспитываются около 2,5 тыс. детей. В 443 средних школах инклюзивное образование получают свыше 1,1 тыс. детей.

    Более 500 детей учатся в четырех специальных коррекционных школах-интернатах, около 300 – в специальных классах общеобразовательных школ. На дому получают образование 1 500 детей. В профессионально-технических колледжах обучается 201 ребенок с ограниченными возможностями.

    По области работают 29 специальных учреждений и кабинетов. Это четыре специальные школы-интернаты, шесть психолого-медико-педагогических консультаций, 12 кабинетов психолого-педагогической коррекции, один реабилитационный центр, пять кабинетов поддержки инклюзии и ресурсных центров, один центр для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра «Асыл Мирас».

    Как сообщалось ранее, ко Дню инвалидов в Таразе обновился автопарк сети психолого-медико-педагогических консультаций. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов вручил ключи от пяти служебных автомобилей марки «LADA Largus». Государство на постоянной основе оказывает социальную поддержку детям с особыми образовательными потребностями.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Социальная поддержка Акимат Общество
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