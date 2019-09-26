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    К выплате крупной суммы приговорена за взятку директор центра соцобслуживания Актобе

    26 Сентября 2019, 17:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – К выплате крупной суммы денег приговорена решением суда директор Центра социального обслуживания №2 за дачу взятки прокурору. Дело по даче взятки должностному лицу было рассмотрено в суде №2 города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    Судом установлено, что 21 августа 2019 года директор КГУ «Центр социального обслуживания №2» Клава Пан с целью положительного решения вопроса по прокурорской проверке в центре дала взятку должностному лицу – старшему прокурору отдела по защите общественных интересов прокуратуры района Астана города Актобе. Сумма взятки составила 1,5 млн тенге.

    Гособвинитель просил суд назначить наказание в размере 15-кратной суммы взятки, что составляет 22,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать определённые должности.

    Приговором суда от 26 сентября 2019 года К. Пан признана виновной по статье 367 УК РК. Ей назначено наказание в виде 15-кратной суммы взятки в общей сумме 22,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%.

    Кроме того, в силу статьи 49 УК судом внесено представление Президенту РК о лишении осужденной государственной награды - медали «Шапағат».

    Судом вынесено частное постановление на имя руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области» на нарушения закона для принятия необходимых мер и недопущению подобных фактов впредь.

    Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

    Автор:

    Актюбинская область Коррупция Судебный процесс
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