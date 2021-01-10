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    К выборам подготовлено 19 650 наблюдателей – Бану Нургазиева

    10 Января 2021, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня с 7:00 часов в Казахстане открылись 9 559 избирательных участков и наблюдатели приступили к работе. Об этом сообщила руководитель Центра непартийного наблюдения за выборами Бану Нургазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня с 7:00 часов в Казахстане открылись 9 559 избирательных участков и наши наблюдатели приступили к работе. Наблюдателей мы готовили с 1 января 2020 года. Во всех регионах проводили тренинги и семинары самые известные тренеры, также мы привлекли представителей Центральной избирательной комиссии. В составе наблюдателей есть Федерация профсоюзов Казахстана, Гражданский альянс Казахстана и более 2 000 неправительственных организаций. Общая численность наблюдателей – 19 650. В ходе работы никаких препятствий не встретилось», – сказала Б. Нургазиева.

    В свою очередь, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев рассказал о работе наблюдателей.

    «В 9:00 часов наш Республиканский штаб собрал информацию из областных штабов. Наблюдатели на избирательных участках работают по различным вариантам. Например, если на одном избирательном участке наблюдатель работает весь день, то на другом избирательном участке один наблюдатель работает до полудня, а затем - другой наблюдатель. На некоторых избирательных участках - по три наблюдателя. Нарушений, влияющих на избирательный процесс, не выявлено. Мы готовы распространять информацию через каждые два часа», – сказал Н. Утешев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы-2021
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