К военному параду в честь 75-летия Победы готовятся в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее 7 мая пройдёт военный парад, посвященный 75-летию Победы и 28-й годовщине образования Вооружённых сил РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

В пресс-службе сообщили, что комплексная подготовка к военному мероприятию в городе уже началась.

В воинских частях РК «Восток» проходит отбор военнослужащих и подготовка техники. Командующий войсками полковник Асан Жусупов проверил все воинские части, привлекаемые к участию, поставил задачи по качественной организации и проведению мероприятия.





Предстоящий военный парад имеет свои особенности. По количеству задействованного личного состава и военной техники он должен стать самым массовым из всех проводимых ранее в городском масштабе.

«Планируется, что торжественным маршем по центральной площади Семея прошагают более 1500 военнослужащих в составе порядка 24 пеших парадных расчетов. В шествии будут задействованы около 40 единиц военной техники. При этом жители города впервые смогут оценить новую военную технику, современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал армии в 2018 и 2019 годах», — пояснили в пресс-службе командования.

Еще одной особенностью станет привлечение к участию ветеранов Вооруженных сил Казахстана, воинов-интернационалистов, учеников общеобразовательных школ, студентов военных кафедр университетов города, а также воспитанников «Жас улан», которые впервые выступят в составе сводной роты барабанщиков.





В пресс-службе добавили, что военный парад – это не просто праздничное и зрелищное мероприятие, это демонстрация боевой мощи армии, технического оснащения Вооруженных сил, боеготовности и боеспособности военнослужащих, которые стоят на защите суверенитета и безопасности страны и ее народа. Каждый из ранее проводимых в Казахстане военных парадов является по-своему особенным и запоминающимся.





Фото: пресс-служба РК «Восток»



