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    К весенне-полевым работам готовятся в Восточном Казахстане

    20 Апреля 2022, 14:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозу, в 2022 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в Восточно-Казахстанской области составит 1393 тыс. га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Структура посевных площадей будет представлена следующим образом: зерновые и зернобобовые культуры - 601,9 тыс. га, в том числе озимые культуры - 36,5 тыс. га; масличные культуры - 484,7 тыс. га; кормовые культуры - 274,4 тыс. га, в том числе многолетние кормовые - 205,5 тыс. га; картофель - 19 тыс. га; овощи и бахчи - 13,3 тыс. га;

    Планируемый объем ярового сева в 2022 году составит 1151,3 тыс. га. По состоянию на 6 апреля отгрузка составляет 54%. Поставщиком АО «КазАзот» была снижена цена на аммиачную селитру с 200 тыс. тенге на 160 тыс. тенге.

    Объем засыпки семян всех культур под урожай в этом году составляет 109,9 тыс. тонн, из них зерновые –108,1%, масличные –93%, кормовые –66% от плана засыпки семян.

    Весь семенной материал, будет проверен на все качественные показатели до начала проведения весенне-полевых работ. В хозяйствах области вся техника имеется. Для выполнения намеченных объемов работ выделено 33 тыс. тонн дизельного топлива.

    Для успешного проведения весенне-полевых и уборочных работ в этом году из областного бюджета предусмотрено 6 млрд тенге субсидий, это на 577 млн тенге больше, чем в прошлом году.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Сельское хозяйство Регионы
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