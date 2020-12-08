К университету «Астана» имеется большой вопрос о качестве подготовки кадров - Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки ответили, как будет проходить сессия в университете «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С университетом «Астана» продолжаются судебные процессы, вопрос будет решаться в правовом поле. Здесь есть два главных вопроса. В первую очередь – вопрос предоставляемого качества образования, поскольку со стороны студентов и преподавателей поступают отдельные обращения, и отсюда возникает вопрос: как идет подготовка кадров. С другой стороны – сам университет в министерство предоставляет информацию о количестве студентов и преподавателей», - сказала председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН Гулзат Кобенова, отвечая на вопросы журналистов на онлайн-брифинге в СЦК.

«Однако по факту, университет на сегодня представляется как субъект микропредпринимательства, тогда как по Предпринимательскому кодексу – в микропредпринимательской организации должны работать не более 15 сотрудников, либо годовой оборот должен быть не более 30 тысяч МРП. Естественно, к университету имеется большой вопрос о качестве подготовки кадров», - заявила она.

Напомним, университет «Астана» привлекли к административной ответственности за воспрепятствование проверке. Вузу вынесли административный штраф в размере 200 МРП (555 600 тенге). Тем временем в сентябре этого года стало известно о проверке в отношении университета «Астана» по жалобе студентов.