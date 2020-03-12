К уголовной ответственности привлекли работодателей за невыплату зарплаты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуроры Северо-Казахстанской области подвели итоги работы по надзору за соблюдением трудового законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший прокурор управления по защите общественных интересов Юлия Корихова сообщила, что за прошлый год удалось защитить права 8,5 тыс. работников, добиться выплаты 700 млн тенге заработной платы.

«В результате координации работы банкротных управляющих и судебных исполнителей 116 работникам девяти предприятий выплачены долги по зарплате с 2014 года. Возобновили практику оценки действий работодателей через призму уголовного законодательства. За 2019 год три работодателя привлекли к уголовной ответственности за систематическую невыплату заработной платы. Начаты досудебные производства в отношении работодателей Айыртауского, Тимирязевского районов и города Петропавловска», - проинформировала Ю. Корихова.

Сотрудникам надзорного органа удалось доказать, что работодатели намеренно не выплачивали заработную плату сотрудникам. Иные финансовые обязательства ими исполнялись вовремя.

«Инициированы предложения по ужесточению законодательства вплоть до лишения свободы по примеру Польши и Франции. Там за указанные факты работодатель может понести наказание на срок от двух до пяти лет. Каждый работодатель должен осознавать, что невыплата зарплаты – преступление против работника и его семьи», - подчеркнула Ю. Корихова.

Установили прокуроры и факты невыплаты социальных и пенсионных отчислений. Недоимка по пенсионным платежам составила 254 млн тенге. При этом 75% невыплаты приходится на сельхозпредприятия.

«С целью недопущения нарушения прав граждан налоговыми органами блокируются счета недобросовестных работодателей. В таком случае они не могут свободно распоряжаться своими активами. У налоговых органов есть база, которая автоматически блокирует счета. Таких блокировок по области в прошлом году было 11 тыс.», - добавила Ю. Корихова.