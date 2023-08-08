К уборке зерновых приступили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В нескольких районах Актюбинской области начали уборку зерновых культур. С ходом уборочных работ в Хромтауском районе ознакомился аким области Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Общая площадь посевов в Хромтауском районе в этом году превысила 111,9 тыс. га. В их числе более 50 тыс. га засеяно зерновыми, - сообщил аким района Нурхан Тлеумуратов. По предварительным прогнозам, средняя урожайность составит 17 центнеров с гектара«.

Аграрии района планируют завершить уборку зерновых в сентябре.

«Ожидаем, что урожая будет больше, чем в прошлом году», - отметил глава КХ «Данияр» Серик Уразымбетов.

Всего по Актюбинской области в текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 733,5 тыс. га. Более 436 тыс. га засеяно зерновыми культурами. На проведение уборочной кампании выделено 14 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, проблем с поставками в районы горючего нет. К приему и хранению зерна готовы объекты общей вместимостью более 780 тыс.тонн.

На особом контроле подготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Глава региона ознакомился с ходом сенокоса в КХ «Жантезер».

Всего в Хромтауском районе планируется заготовить 189,4 тыс. тонн сена. На сегодня план выполнен на 72,8%. Завершить сенокос планируется до конца текущего месяца.

Ералы Тугжанов поручил руководителю управления сельского хозяйства и земельных отношений Кусайыну Сарсембаю обеспечить достаточный запас сена в Байганинском и Шалкарском районах, где в этом году мало пастбищных трав.

В селе Дон глава региона осмотрел объекты малого предпринимательства, открытые местными жителями благодаря проекту по повышению благосостояния сельского населения «Ауыл аманаты».

Начинающий предприниматель Айнур Жолдыбаева получила займ на сумму 6,5 млн тенге и открыла пекарню, где уже сегодня ежедневно производится хлеб и другие хлебобулочные изделия.