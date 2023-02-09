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    К уборке снега в Атырауской области привлечено 93 единицы техники

    9 Февраля 2023, 08:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 93 единицы техники принимают участие в снегоуборочных работах в семи районах Атырауской области. Прошедший самый обильный с 2016 года парализовал не только Атырау, но и все районы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Кызылкогинском районе от снега очищено 50,1 км внутрипоселковых автомобильных дорог. На восьми участках опасные повороты засыпаны смесью песка и соли.

    По словам руководителя районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Курмангазинского района Шынболата Мусина, в уборке задействован 21 сотрудник и 11 единиц спецтехники ТОО «Ганюшкин курылыс».


    В Жылыойском районе работы по уборке снега в городе Кульсары, поселках и сельских округах проводят более 50 человек с помощью 21 единицы техники, задействованы и производственные учреждения района.
    В Махамбетском районе в уборке снега принимают участие около 80 человек, задействовано восемь тракторов, два фронтальных погрузчика, одна автогрейдерная техника, в Исатайском районе – 10 единиц техники. Дополнительно к уборке снега на республиканском шоссе Атырау-Астрахань привлечено 13 единиц техники.
    В Индерском районе задействованы около 240 работников и 13 единиц техники.
    В Макатском районе тоже продолжается работа по устранению последствий снегопада. В поселке Доссор улицы очищает один трактор, два автогрейдера, еще один трактор – в поселке Макат, один автогрейдер и трактор – в населенном пункте Ескене.



    Фото: РСК

    Автор:

    Виктор Сутягин

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