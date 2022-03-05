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    К скольким видам работ не допускались ранее казахстанские женщины

    5 Марта 2022, 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан активно поддерживает глобальную инициативу Spotlight. Об этом заявила первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева на круглом столе в МИД РК на тему: «Женщины, мир и безопасность», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В концепции реализуется повестка «Женщины, мир и безопасность». Результатом оценки реализации концепции является достижение девяти целевых индикаторов, в числе которых доля женщин в обеспечении мира и безопасности», - сказала Аида Балаева.

    Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК отметила, что во исполнение поручений Главы государства о принятии первоочередных мер в области прав человека реализуются мероприятия, направленные на искоренение дискриминации в отношении женщин.

    «Принято прогрессивное решение о полной отмене списка, который ограничивал применение труда женщин. Согласно данному списку, унаследованному еще с советских времен, казахстанские женщины фактически не допускались к 200 видам работ и профессий», - уточнила Аида Балаева.

    Было отмечено, что в международном формате Казахстан активно поддерживает глобальную инициативу Spotlight («Луч света»), разработанную при поддержке Евросоюза и ООН для стран Центральной Азии и Афганистана.

    «С учетом масштабности проекта ожидаем, что его итоги позволят оказать реальную помощь странам Центральной Азии и Афганистану - искоренить причины всех форм гендерного насилия, а также разработать и принять комплексные и превентивные меры.

    Автор:

    Серик Сабеков

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