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    К сбору музейных экспонатов привлекут волонтеров в Костанайской области

    9 Февраля 2020, 11:58

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина будет привлекать волонтеров для сбора экспонатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу музея в Facebook.

    2020 год объявлен Годом волонтера. Костанайский областной мемориальный музей И. Алтынсарина совместно с молодежью из волонтерских организаций в рамках проекта «Туған жер» планирует провести по области научную экспедицию «Ұлы дала ұстазы».

    Цель экспедиции – расширение масштаба культурных мероприятий в области, совместная реализация благих инициатив, пополнение музейного фонда.

    Инициатива включает три направления. Первое – реализация проекта «Мобильная поэзия». Волонтерам нужно будет прочитать стихотворение И. Алтынсарина, записать это на видео и направить в музей. Подготовка гидов-волонтеров обозначена в качестве второй задачи. И третье – привлечение волонтеров к сбору экспонатов для музея.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Костанайская область Культура История Казахстана Рухани жаңғыру
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