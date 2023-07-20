К съемкам второго сезона сериала «Бозторғай» приступили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Про семью Садыковых из Костанайской области, усыновивших в начале девяностых 10 детей, в прошлом году сняли сериал «Бозторғай», который мгновенно завоевал сердца телезрителей. Было принято решение снимать и второй сезон. Но уже непосредственно на родине главных героев - в Костанайской области. Подробнее о съемках рассказали председатель правления АО «Агентство «Хабар» Берик Уали и главный режиссер сериала Жалын Тлеубергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы приступили к съемкам 12 сериалов. В прошлом году было отснято сразу 6 новых сериалов, среди них и сериал «Бозторғай». Это сериал про героизм Нурлана и Карлыги Садыковых, которые усыновили сразу 10 воспитанников детского дома, - отметил Б. Уали. — Сериал был снят по мотивам книги «Бақытты отбасы» и сразу получил теплые отзывы телезрителей, полюбился многим. Большие просмотры были и в YouTube. Рейтинг сериала был высок. Позже мы провели опрос среди зрителей канала касательно того, стоит ли снимать продолжение истории. Более 90% ответили утвердительно, что еще раз подтверждает большой интерес к этому сериалу. Поэтому в этом году мы планируем презентовать и вторую часть».

В прошлом году, по словам Б. Уали, съемки проходили в Алматинской области. В этом году было принято решение вторую часть снять непосредственно на земле героев истории - в Костанайской области.

Сериал будет состоять из 15 серий. Подробнее о съемках рассказал главный режиссер сериала Жалын Тлеубергенов.

«В этом сериале многие могли увидеть в героях, в тех временах (а это были 90-е) себя, свою жизнь тогда. Сериал понравился зрителям. И было много мнений телезрителей касательно того, почему мы не снимаем на родине главных героев сериала, - сказал Ж. Тлеубергенов. — Поэтому было принято решение снимать второй сезон в Костанае. Съемки стартовали, уже третий день. Мы благодарны костанайцам, которые предлагают свою помощь, некоторые - раритетные вещи с 90-х для съемок в фильме. Все это очень радует. Пока все идет, как и запланировали».

Как считает руководитель областного управления культуры Куралбек Атамуратов, участие в съемках сериала местных актеров - отличный для них опыт.

«Из костанайского каздрамтеатра в съемках сериала принимают участие 15 актеров (главные роли), на второстепенных и эпизодах - около 40 актеров. С нашей стороны оказывается вся необходимая организационная помощь в съемках», - сказал К. Атамуратов.

Что касается реальной семьи Садыковых, то они сейчас, как и прежде, проживают в Костанайской области, в селе Заречное. Семья занимается бизнесом. Из 10 усыновленных детей 7 живут в Костанайской области, непосредственно в самом Костанае - 4, в Астане - 1, в Алматы - 2. Все дети, по словам К. Атамуратова, уже обзавелись своими семьями.