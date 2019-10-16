К республиканскому Параду музеев присоединилась Карагандинская область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - До конца следующего года в музеях региона будут проходить бесплатные выставки и вечера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внутренней политики Карагандинской области.

Уже в эту пятницу, 18 октября, в Карагандинском областном краеведческом музее пройдет «Музейный променад». Мероприятие начнется в 19.00 и продлится до полуночи. В программу войдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, мастер-класс по тюркской грамоте от Қыдырғалиұлы Дайыра - специалиста Международного общественного фонда «Наследие кочевой цивилизации».

Для гостей будут работать интерактивная площадка «Напиши на латинице», интерактивные фотозоны «Юрта» и «Палатка геолога». Кроме того, в музее устроят квест-игры «Охотники за знаниями», «Музейный клад», проведут викторины и конкурсы. Вход будет бесплатным.

Вечером 22 ноября в Темиртауском музее Первого Президента пройдет мероприятие «Этапы большого пути».

21 декабря эстафету примет Карагандинский музей изобразительного искусства. Здесь представят предновогоднюю программу «Ночь в музее. Новогодний переполох» с викторинами, конкурсами и интерактивными играми.

В январе следующего года Темиртауский историко-краеведческий музей проведет мероприятие «Зимние забавы и заботы».

В течение всего 2020 года в республиканской акции примут участие Балхашский историко-краеведческий музей, Долинский музей памяти жертв политических репрессий, Каркаралинский историко-краеведческий музей, а также музеи Жанаарки, Шетского, Актогайского, Осакаровского районов, поселков Жезды и Акжол, Егиндыбулак и другие.

Республиканская акция «Парад музеев» стартовала в конце августа этого года под эгидой программы «Рухани жаңғыру». Сначала акцию поддержали музеи Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Костанайской областей, позже присоединились и другие регионы страны. Цель акции - популяризировать музеи и обеспечить доступ к ним для всех граждан республики.