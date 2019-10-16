Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    К республиканскому Параду музеев присоединилась Карагандинская область

    16 Октября 2019, 17:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - До конца следующего года в музеях региона будут проходить бесплатные выставки и вечера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внутренней политики Карагандинской области.

    Уже в эту пятницу, 18 октября, в Карагандинском областном краеведческом музее пройдет «Музейный променад». Мероприятие начнется в 19.00 и продлится до полуночи. В программу войдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, мастер-класс по тюркской грамоте от Қыдырғалиұлы Дайыра - специалиста Международного общественного фонда «Наследие кочевой цивилизации».

    Для гостей будут работать интерактивная площадка «Напиши на латинице», интерактивные фотозоны «Юрта» и «Палатка геолога». Кроме того, в музее устроят квест-игры «Охотники за знаниями», «Музейный клад», проведут викторины и конкурсы. Вход будет бесплатным.

    Вечером 22 ноября в Темиртауском музее Первого Президента пройдет мероприятие «Этапы большого пути».

    21 декабря эстафету примет Карагандинский музей изобразительного искусства. Здесь представят предновогоднюю программу «Ночь в музее. Новогодний переполох» с викторинами, конкурсами и интерактивными играми.

    В январе следующего года Темиртауский историко-краеведческий музей проведет мероприятие «Зимние забавы и заботы».

    В течение всего 2020 года в республиканской акции примут участие Балхашский историко-краеведческий музей, Долинский музей памяти жертв политических репрессий, Каркаралинский историко-краеведческий музей, а также музеи Жанаарки, Шетского, Актогайского, Осакаровского районов, поселков Жезды и Акжол, Егиндыбулак и другие.

    Республиканская акция «Парад музеев» стартовала в конце августа этого года под эгидой программы «Рухани жаңғыру». Сначала акцию поддержали музеи Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Костанайской областей, позже присоединились и другие регионы страны. Цель акции - популяризировать музеи и обеспечить доступ к ним для всех граждан республики.

    Автор:

    Карагандинская область Культура Рухани жаңғыру
    Новости по теме
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски