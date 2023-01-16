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    К реализации концепции развития сельских территорий приступили в Актюбинской области

    16 Января 2023, 17:53

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Первый Указ Касым-Жомарта Токаева после переизбрания Президентом был связан с развитием сел. Актюбинская область одной из первых приступила к исполнению данного поручения Главы государства, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня в ходе совещания с участием председателя партии «AMANAT» Ерлана Кошанова рассмотрены меры, принимаемые в регионе по развитию сельских территорий.

    В целях определения возможностей каждого села проведен скрининг, подготовлен план социально-экономического развития всех 134 сельских округов.


    Для повышения благосостояния сельчан в регионе с 2022 года с финансированием 3 млрд тенге реализуется проект «Ауыл аманаты». На первом этапе проекта в 24 сельских округах реализуется 2 772 проектов. В текущем году дополнительно выделено 3,5 млрд тенге.

    В результате его реализации количество безработных сократится на 41,4%, получателей адресной социальной помощи на 49,3%, средний доход семьи увеличится на 192%.
    Актюбинская область Сельское хозяйство Регионы Актобе
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