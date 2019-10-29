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К реабилитации детей с инвалидностью нужно привлекать неправительственный сектор - Касым-Жомарт Токаев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился в Twitter мнением о деятельности «Ассоциации родителей детей-инвалидов «АРДИ», организовавшей реабилитационный центр для детей с инвалидностью в Алматы, передает МИА «Казинформ».
«Ознакомился с деятельностью «Ассоциации родителей детей-инвалидов «АРДИ», организовавшей реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Необходимо широко распространять опыт Алматы по привлечению неправительственного сектора к решению этой важной социальной задачи», - написал Глава государства.
Напомним, сегодня в рамках рабочей поездки в Алматы Глава государства посетил Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с ДЦП ОО «Ассоциация родителей детей-инвалидов».
Центр оказывает специальные социальные услуги детям и лицам старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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