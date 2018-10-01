Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 9 °С
USD 370.03 EUR 428.49
RUB 5.61 CNY 53.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

К разработке Плана мероприятий по реализации Послания приступили в Актюбинской области

13 Октября 2018 18:12 125
Поделиться:
К разработке Плана мероприятий по реализации Послания приступили в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области уже приступили к разработке Плана мероприятий по реализации Послания Президента РК. Составляют его с учетом интересов самих представителей молодого поколения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новости по теме

Большой пласт работы предстоит в развитии здравоохранения - ректор о Послании
Казахстанцы смогут проголосовать за лучшие отечественные товары Национальный ресурсный центр по социальной работе презентовали в Минтруда РК

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с активной молодежью региона и  выслушал их мнения и пожелания.

Во встрече с главой области приняли участие 55 человек - это ученики НИШ и ведущих специализированных школ-интернатов, волонтеры, спортсмены, молодые журналисты, предприниматели и общественные деятели.

«Для вас и всех ваших сверстников, благодаря инициативе Президента страны, в 2019 году будут открыты новые возможности для личностного роста, для вашего личного вклада в процветание родного народа и родной страны. Каждый должен включиться в инициативу Главы государства, в первую очередь, для себя, чтобы быть гражданином процветающего, современного, сильного государства», - подчеркнул, открывая встречу, Бердыбек Сапарбаев. 

В ходе беседы, активисты предложили несколько практичных проектов, к примеру, по открытию в районах области социальных школ английского языка, усилению волонтерского движения, созданию мобильных приложений для молодежи или открытию летней школы олимпийцев.

Подводя итоги, аким области отметил, что все озвученные в ходе встречи вопросы актуальны и имеют большое значение.

«Все, что вы сегодня предложили - важно и интересно. Молодежь всегда была генератором смелых, прорывных идей. И сегодня нам нужна ваша активность. Обсудите с вашими сверстниками на местах учебы, работы о том, что их сегодня волнует, что интересует. Собирайте сказанное ими и направляйте в управление по делам молодежи. Это ведомство все проанализирует и соберет воедино. Все актуальные идеи буду включены в План мероприятий Года молодежи, который должен быть разработан в ноябре», - обратился к собеседникам Бердыбек Сапарбаев.

Сегодня уже известно, что План будет включать в себя широкий спектр мер по профориентационной работе среди молодежи, распространению опыта Назарбаев интеллектуальных школ в других учебных заведениях, созданию молодежных объединений на крупных и средних предприятиях.

Стоит также отметить, что Год молодежи в Актюбинской области станет продолжением регионального проекта «Бақытты бала». С начала этого года в его рамках реализовано более 3 300 мероприятий с участием свыше 100 тысяч детей и подростков. По области открыто 23 ІТ-класса, укреплена материально-техническая база объектов образования, культуры и спорта. Создано 177 новых спортивных и игровых площадок. Жилищные сберегательные счета почти тысячи детей-сирот и оставшихся без попечения родителей были пополнены на 80 миллионов тенге, 81 сироте вручены ключи от новых квартир и домов.

Напомним, 5 октября 2018 года Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана с Посланием и объявил следующий 2019 год - Годом молодежи.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Актюбинская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив