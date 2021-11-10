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    К пяти годам приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли трое членов одной семьи

    10 Ноября 2021, 15:40

    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области к пяти годам лишения свободы приговорен водитель автомобиля с российским учетом, совершивший ДТП, в результате которого погибли трое членов одной семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 7 апреля 2021 г. около 14:00 на 177-м километре автодороги сообщением «Атбасар-Кокшетау» около села Борисовка Атбасарского района водитель автомашины марки «Богдан 2110» с государственным регистрационным номером Российской Федерации допустил выезд на полосу встречного движения для обгона.

    «В результате произошло столкновение трех автомашин. На месте происшествия от полученных травм скончались трое членов одной семьи: водитель автомашины марки «Volkswagen Passat» и двое пассажиров. Пассажир автомашины «Gaz 330252-0244» получил средний вред здоровью. Материалы дела были переданы в суд», - пояснили в ведомстве.

    Приговором Атбасарского районного суда водитель автомашины марки «Богдан 2110» признан виновным по части 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Мужчина также лишен на семь лет права управлять транспортными средствами.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДТП Суды МВД РК
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