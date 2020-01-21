К пожизненному заключению приговорили убийцу трехлетнего ребенка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня специализованный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес приговор Игентаю Сопыжановау, который жестоко убил трехлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суд приговорил 24-летнего Игентая Сопыжанова к пожизненному заключению. Приговор был вынесен судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Исламханов Есенбаевым.

В здание суда подсудимый был доставлен под конвоем, и до окончания оглашения приговора его держали за руки, так как до этого Сопыжанов пытался нанести себе увечья.

Во время объявления решения суда судья заявил, что доказательства вины подсудимого, которые представила сторона обвинения, были достаточно убедительны. Приговором суда Игентай Сопыжанов был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению в колонии максимальной безопасности.

«Признание вины Игентая Сопыжанова и его раскаяние суд считает неискренними, поскольку данное признание было сделано после того, как орган следствия представил неопровержимые доказательства. Сопыжанов представляет для общества крайнюю опасность, в связи с чем режим отбывания наказания избирается как чрезвычайной безопасности. По статье 125 Уголовного кодекса суд назначить 12 лет лишения свободы. По статье 261 УК — 12 лет лишения свободы. По статье 99 УК - пожизненное лишение свободы. Окончательно назначить пожизненное лишение свободы в учреждении чрезвычайной безопасности», — вынес приговор судья Исламхан Есенбаев.

Услышав приговор, Игентай Сопыжанов кинул в сторону зала слова возмущения.

« Я клянусь Аллахом, когда вы узнаете правду, вы пожалеете об этом приговоре « , - сказал осужденный.

Также судья частично удовлетворил гражданский иск матери ребенка Ники Васильевой о возмещении морального вреда в размере 5 млн тенге.

Согласно материалам следствия, Игентай Сопыжанов убил трехлетнего ребенка из-за ссоры с матерью мальчика. Он вырвал из рук женщины трехлетнего Максима Гарифулина и увел его, требуя взамен от подруги, чтобы она забрала заявление из полиции по факту ее избиения. Игентай Сопыжанов встречался с мамой ребенка и во время ссоры избил ее. Она обратилась к участковому инспектору полиции с заявлением о побоях. Ранее судимый за убийство Сопыжанов боялся, что его снова посадят. После похищения он позвонил Нике Васильевой и потребовал встреч с ней. Однако, боясь его действий, мать ребенка не пошла с ним встречаться. В итоге на третьи сутки полицейские нашли тело ребенка в лесопосадке на окраине села Бурма Шетского района Карагандинской области. Спустя сутки Сопыжанова задержали на железнодорожном вокзале Караганды.

Надо отметить, это первый случай после принятия соответствующих поправок в Уголовный кодекс, по которым за убийство ребенка назначается пожизненное лишение свободы.