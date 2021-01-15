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    К политическим госслужащим будут применятся отдельные квалификационные требования

    15 Января 2021, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 485 утверждены квалификационные требования к отдельным политическим государственным должностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агенства РК по делам госслужбы по Актюбинской области.

    Теперь к лицам, претендующим на политические должности, будут предъявляться требования по образованию, компетенциям и стажу работы.

    А также, для занятия политических государственных должностей требуется наличие глобального видения, эффективных коммуникационных навыков, стратегического мышления и лидерских качеств.

    Квалификационные требования будут применяться к отраслевым министерствам и заместителям акимов областей, курирующим определенную отрасль, а также к акимам городов, районов города и районов.

    К примеру, для занятия должности акима района кандидат должен соответствовать одному из 11 требований. В частности, один из них:

    - не менее пяти лет стажа работы, в том числе не менее двух лет стажа государственной службы и не ниже некоторых категорий (C-3, D-3, С-О – 3-руководитель управления областного уровня, C-R-1-руководитель управления районного уровня, D-O-2-заместитель руководителя областного управления, E-2-руководитель аппарата акима района, E-R-1 – руководитель отдела)наличие опыта работы на руководящих должностях от одного года;

    - либо не менее трех лет стажа работы, в том числе не менее одного года стажа работы на руководящих;

    должностях и занятие призовых мест в конкурсах, соревнованиях мирового уровня в области образования, науки, культуры и спорта;

    - либо не менее четырех лет стажа работы, в том числе не менее двух лет стажа работы на руководящих должностях, при условии наличия ученой степени.

    В целом, политические государственные служащие являются должностными лицами, ответственными за осуществление политических целей и задач. Их деятельность носит политико - определяющий характер.

    В Актюбинской области трудятся 21 политических государственных служащих (аким области, его заместители, аким города, районов города и районов).

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