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    К поискам двух пропавших человек в Улытауской области привлекли авиацию МЧС

    9 Января 2023, 19:41

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Поиски двух пропавших пастухов в Улытауском районе ведутся 8-ые сутки силами и средствами департамента по ЧС, департамента полиции и местных исполнительных органов. Сегодня к поискам была привлечена авиация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Маршрут поиска: город Жезказган - зимовка Тоба и зимовка Кіші Киік - город Жезказган.

    Рабочий зимовки Кіші Киік, 1964 года рождения, 31 декабря 2022 года вышел с зимовки в неизвестном направлении и до сих пор его местопложение неизвестно. Заявление о пропаже поступило 2 января 2023 года, поиски ведутся 7-ые сутки.

    Также 3 января от хозяина зимовки Тоба поступило заявление о том, что пастух, 1978 г.р., вышел на поиски скота и не вернулся.

    Поиски двух человек продолжаются.


    Фото: t.me/qr_tjm
    Происшествия МЧС Улытауская область
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