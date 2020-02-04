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    К паводковому периоду начали готовиться в Усть-Каменогорске

    4 Февраля 2020, 14:05

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске началась подготовка к паводковому периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

    В УЧС рассказали, что в городе проходят рейды. Специалисты обходят дворы, которые подвержены к паводку. Всего в областном центре подтоплениям подвержено 1965 домов.

    «В преддверии «большой воды», в целях предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях в паводковый период спасатели начали проводить обходы в жилом секторе с раздачей памяток предупредительного и обучающего характера. В ходе которых специалистами городской службы ЧС проводится осмотр территории жилых домов, с жителями организованы инструктажи и беседы по правилам поведения в зоне затопления», - пояснили в УЧС.

    Кроме того, участники рейда стали свидетелями, что в районе улицы Прохладной идут работы по очистке русла арыка силами сотрудников КГП на ПХВ «Новая Согра».

    К слову, в управлении по ЧС города Усть- Каменогорска отметили, что во избежание подтопления жилых домов, необходимо горожанам уже сейчас очищать придомовую территорию от снега, а также водоотводные канавы (лотки), находящиеся на придомовой территории или рядом с ней от снега, льда, мусора.

    Готовятся к паводку и в Семее. Ежедневно, по сведениям РГП «Казгидромет», по ВКО проводится мониторинг уровня воды на реки Иртыш, а также ледовой обстановки и толщины льда.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Паводок
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