К паводковому периоду начали готовиться в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске началась подготовка к паводковому периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС рассказали, что в городе проходят рейды. Специалисты обходят дворы, которые подвержены к паводку. Всего в областном центре подтоплениям подвержено 1965 домов.

«В преддверии «большой воды», в целях предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях в паводковый период спасатели начали проводить обходы в жилом секторе с раздачей памяток предупредительного и обучающего характера. В ходе которых специалистами городской службы ЧС проводится осмотр территории жилых домов, с жителями организованы инструктажи и беседы по правилам поведения в зоне затопления», - пояснили в УЧС.

Кроме того, участники рейда стали свидетелями, что в районе улицы Прохладной идут работы по очистке русла арыка силами сотрудников КГП на ПХВ «Новая Согра».

К слову, в управлении по ЧС города Усть- Каменогорска отметили, что во избежание подтопления жилых домов, необходимо горожанам уже сейчас очищать придомовую территорию от снега, а также водоотводные канавы (лотки), находящиеся на придомовой территории или рядом с ней от снега, льда, мусора.

Готовятся к паводку и в Семее. Ежедневно, по сведениям РГП «Казгидромет», по ВКО проводится мониторинг уровня воды на реки Иртыш, а также ледовой обстановки и толщины льда.