К памятнику Шамши Калдаякова в Шымкенте возложили цветы

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня королю казахского вальса исполнилось бы 90 лет. По этому поводу аким Шымкента Мурат Айтенов и деятели культуры возложили к памятнику композитора цветы, передает МИА «Казинформ».

В церемонии приняли участие композитор, исполнитель Куралай Сатмухамбетова, композитор, обладатель ордена «Курмет» Калдыбек Курманали, директор Дома культуры города Нурлан Адильханов, члены Союза композиторов Уралхан Сеильбекова, Марат Оразметов.

Артисты исполнили попурри в честь юбилея композитора.

«В эти дни мы отмечаем 90-летний юбилей Шамши Калдаякова. Это знаковая фигура в казахской культуре. Указом Елбасы Шамши Калдаякову было присуждено звание народного артиста. Его песня «Мой Казахстан» («Менiң Қазақстаным») является государственным гимном нашей страны. Общественность широко отмечает юбилей нашего земляка. В рамках Года культурной столицы СНГ в онлайн-формате проводится традиционный фестиваль, посвященный творчеству Шамши Калдаякова. Помимо артистов из стран СНГ в нем участвуют и конкурсанты из США и Турции», - сказал глава города.

В честь юбилея композитора в Шымкенте проводятся творческие онлайн-вечера, виртуальные выставки и караоке. В городе именем Шамши Калдаякова названы улица, филармония и сквер.