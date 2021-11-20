Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    К ответственности привлечены водители-участники ДТП в Туркестане

    20 Ноября 2021, 17:02

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию, привлекли к ответственности в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

    В Туркестане около 01:30 ночи произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что автомобиль марки «Lеxus RX 300» двигался по полосе общественного транспорта в направлении Шымкента. Также по второй полосе в том же направлении двигался автомобиль «Toyota camry», который сразу же свернул с проезжей части направо, в результате чего произошло столкновение с «Lexus».

    По данному факту в отношении водителя «Toyota camry» составлен административный протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», а собранные материалы направили в суд.

    Водителя «Lеxus RX 300» привлекли к административной ответственности за проезд по полосе общественного транспорта по ч. 2 ст. 601 КоАП РК «Несоблюдение требований, указанных дорожными знаками или разметкой на проезжей части дороги».

    Кроме того, за использование мобильного телефона при управлении автотранспортом в отношении нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 591 УК РК «Использование водителем телефона либо радиостанции при управлении транспортным средством».

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают всем водителям о необходимости строго соблюдать правил дорожного движения.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи