К ответственности привлечены водители-участники ДТП в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию, привлекли к ответственности в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

В Туркестане около 01:30 ночи произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что автомобиль марки «Lеxus RX 300» двигался по полосе общественного транспорта в направлении Шымкента. Также по второй полосе в том же направлении двигался автомобиль «Toyota camry», который сразу же свернул с проезжей части направо, в результате чего произошло столкновение с «Lexus».

По данному факту в отношении водителя «Toyota camry» составлен административный протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», а собранные материалы направили в суд.

Водителя «Lеxus RX 300» привлекли к административной ответственности за проезд по полосе общественного транспорта по ч. 2 ст. 601 КоАП РК «Несоблюдение требований, указанных дорожными знаками или разметкой на проезжей части дороги».

Кроме того, за использование мобильного телефона при управлении автотранспортом в отношении нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 591 УК РК «Использование водителем телефона либо радиостанции при управлении транспортным средством».

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают всем водителям о необходимости строго соблюдать правил дорожного движения.