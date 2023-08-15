К отопительному сезону готовы 60% многоэтажек Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании в акимате Северо-Казахстанской области рассмотрели вопрос подготовки жилых домов и котельных к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя управления энергетики и жилищного коммунального хозяйства Владислав Лукин сообщил, что по области подготовке подлежат 494 котельных, 1 138 объектов соцкультбыта и 1 400 многоквартирных жилых домов, из которых 1 135 находятся в Петропавловске.

Потребность в угле по области составляет 618 тысяч тонн, из них 140 тысяч - для бюджетных организаций, 419 тысяч тонн – для населения и 59 тысяч тонн - для центральных котельных.

В. Лукин подробно рассказал о подготовке котельных в каждом районе области - сообщил об имеющихся проблемах и рисках, среди которых возможные перебои с тепловым режимом, несвоевременная подача тепла. По его словам, избежать их можно при четком исполнении графика подготовки и оперативном решении возникающих проблем на местах. Контролировать работы должны акимы районов.

В Петропавловске к отопительному сезону необходимо подготовить 185 объектов социальной сферы. По информации В.Лукина, из 106 объектов образования 81 получил паспорта готовности к отопительному сезону. Из 33 объектов здравоохранения на 30 системы отопления опрессованы и промыты, из них 26 получили паспорта готовности. Из 29 объектов соцкультбыта в 23 провели опрессовку, в том числе 18 получили паспорта. Из 15 объектов спорта 12 технически готовы к приему тепла.

«Подготовка к отопительному сезону по социальным объектам идет по плану и должна завершиться до 1 сентября. Жилой благоустроенный фонд города составляет 1 164 многоквартирных домов, из них 1 135 - с центральным отоплением. Технически к приему тепла готовы 682 дома, или 60%. Получено 80 паспортов готовности», - проинформировал В. Лукин.

Аким области Айдарбек Сапаров поручил завершить подготовку к отопительному сезону домов и соцобъектов к 1-му сентября, центральных котельных – к 15-му сентября. Контролировать вопрос будет курирующий отрасль заместитель главы региона Сатжан Аблалиев.

Ранее генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский заверил, что Петропавловская ТЭЦ-2 будет полностью готова к отопительному сезону.