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    К облачному видеонаблюдению подключают детдома в ВКО

    18 Сентября 2020, 14:58

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области по инициативе областной прокуратуры в детских домах начали подключать облачное видеонаблюдение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру ВКО.

    В рамках исполнения поручений, озвученных в ежегодном Послании Президента страны об усилении мер по защите прав детей, прокуратура инициировала внедрение в детских домах и интернатах системы видеонаблюдения с облачным хранением записей.

    «Данное новшество реализуется совместно с акиматом области в целях исключения противоправных действий в отношении детей. Позволяет просматривать видео в реальном времени и сохранять записи на сервере до 90 дней без возможности их удалять или изменять», - сообщили в ведомстве.

    Вся поступившая информация хранится в облаке без доступа к сети интернет, что отвечает требованиям информационной безопасности и исключает утечку данных.

    «На данный момент на новую систему видеонаблюдения уже перешли в Аягозском детском центре. Для чего в здании и на его территории определили места, не охваченные видеокамерами, где установили дополнительно 17 устройств. Всего в центре к новому сервису подключили 62 камеры», - отметили в прокуратуре.

    При этом ограниченный доступ к просмотру записей имеется не только у руководства детского учреждения, но и у сотрудников управления занятости и социальной защиты, вышестоящего органа, в ведении которого находится данный центр, и прокуратуры области. В ближайшее время облачное видеонаблюдение появится еще в двух детских организациях - интернате города Семея и Доме ребенка города Усть-Каменогорска.

    Отметим, что помимо этого во всех учреждениях области созданы мобильные посты прокуроров и полиции. Все это направлено на усиление контроля и повышение обеспечения безопасности воспитанников детдомов.

    Фото: прокуратура ВКО

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Права человека Генпрокуратура Безопасность Цифровой Казахстан Общество
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