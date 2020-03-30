К новому методу санитарной обработки улиц приступили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Различными способами осуществляют санитарную обработку улиц Тараза военнослужащие регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, военнослужащие регионального командования «Юг» приступили к дезинфекционной обработке общественных мест в городах Тараз, Шымкент и Кызылорда, входящих в зону ответственности РгК «Юг». По данным командования, в Таразе на проведение санитарных работ ежедневно выходят свыше 250 облаченных в общевойсковые защитные комплекты военнослужащих частей Таразского гарнизона. Обработка поверхностей производится методом опрыскивания и орошения хлорсодержащим раствором «Рубеж» с помощью индивидуальных дезинфицирующих комплектов. В число объектов, которые должны обойти военнослужащие и произвести санитарную обработку - торговые центры», рынки, железнодорожный вокзал, аэропорт, автовокзал, многолюдные места города.

Как рассказала руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» майор Дина Мухаринова, военнослужащие приступили к новому методу санитарной обработки улиц в Таразе.

«Теперь они не только опрыскивают поверхности хлорсодержащим веществом, но и в прямом смысле моют их. Осуществлять это получается с помощью специальных авторазливочных машин АРС-14KZ, по рукавам которых с напором бьет дезинфектант, образуя белую пену. А идущие следом военнослужащие щетками распределяют её по поверхности. К проведению дезинфекции привлечен личный состав войсковой части 22534, в задачи которой входит организация радиационной, химической и биологической защиты войск регионального командования «Юг», - пояснила она.

Такую дезинфекцию военнослужащие провели сегодня в районе культурного комплекса «Шахристан». Санитарной обработке подверглась пешеходная зона комплекса. Примененный здесь дезинфектант - это антибактериальное хлорсодержащее вещество с символическим названием «Щит». Распределенное по поверхности тротуара, оно не представляет никакой опасности для жителей, зато качественно обеззараживает территорию, отметили в РгК «Юг».

«Оборудование и специальная техника нашего подразделения предназначены для выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия массового поражения, проведения обеззараживания участков местности, военных объектов и сооружений, – прокомментировал командир войсковой части 22534 майор Таир Сагынганов. - Но сейчас мы готовы направить нашу технику, наши знания и умения на проведение дезинфекции города. В данный момент это самая важная задача - предотвратить появление и распространение вируса в нашем городе».

По словам командира войсковой части 22534, это дезинфицирующее вещество абсолютно безопасно для горожан. «Иначе мы не использовали бы его. Ведь главными требованиями к применяемым дезинфектантам, помимо обеззараживания, является их нетоксичность для людей, животных и окружающей среды», - заверил майор Таир Сагынганов.

Военнослужащие войсковой части 22534 намерены продолжать применение в Таразе «пенной» помывки уличных поверхностей. При этом не остановится и дезинфекционная работа по точечному орошению и распылению хлорсодержащего вещества «Рубеж». Жители Тараза уже неделю наблюдают в городе военных с брандспойтами и 20-литровыми канистрами.

«Военнослужащие регионального командования «Юг» готовы приложить максимум усилий для защиты жителей наших городов, – подчеркнул командующий войсками РгК «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов. – Во всех гарнизонах нашего командования проводится такая работа. Мы её будем проводить столько, сколько потребуется. Это наш гражданский и военный долг. Сейчас наша задача – защита здоровья наших граждан».

Отметим, что войсковая часть 22534 – это единственное отдельное подразделение радиационной химической и биологической защиты в составе регионального командования «Юг».