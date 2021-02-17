К неправительственным организациям обратились в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен обратился к представителям неправительственных организаций по поводу развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы всегда говорим о роли неправительственных организаций при решении различных социальных проблем населения. Сегодня картина показывает, что большая часть общественных организаций города имеет схожее направление деятельности», - сказал заместитель акима Бахтияр Макен во время встречи «Роль гражданского сектора в проведении года 30-летия Независимости» в Нур-Султане.

По данным акима, в городе зарегистрировано 2996 неправительственных организаций, но число реально работающих организаций составляет 700.

«Сегодня гражданское общество имеет активную работу с властями, особенно помогая нам в городе в решении ряда социальных проблем. В текущем году отмечаем 30-летие независимости. Вы знаете, что Глава государства сказал, чтобы эти праздники не были обширными, масштабными, а самое главное были точечными, то есть доходили до каждого человека и проводились мероприятия не грандиозно, а именно в рамках благотворительной акции, социальных проблем. Мы работу начали в этом направлении. Есть мероприятие «30 добрых дел«, которое стартовало еще в декабре.По городу Нур-Султану мы эту работу будем тщательно проводить», - отмечает Б. Макен.

Также заместитель акима назвал предложения, по которым нужно работать НПО и акимату вместе.

«Соблюдая карантинные меры, есть в плане разработать новые предложения комфортного и цивилизованного общества. Пандемия продолжается, но мы привыкли, люди уже знают, как себя обезопасить. Думаю, что нужна определенная идеология в работе, как мы можем более рассудительно обезопасить общество. Нужно совместными усилиями создать «Культурный код столицы». Есть такая идея, нам нужно об этом подумать. Перед нами стоит задача создать активное гражданское общество, которое не должно оставаться в стороне в социальных, общественных вопросах. Как известно, пандемия внесла изменения практически во все отрасли. С коронавирусом еще боремся, сейчас важное значение имеет активное гражданское общество по вопросам вакцинации. Идут разные споры. Мы хотим правильно людям разъяснять. В этой связи нужна ваша активная помощь в разъяснении информационной и идеологической работы по вопросам вакцинации», - отмечает замакима.

Напомним, в ходе встречи с представителями неправительственных организаций на тему «Роль гражданского сектора в проведении года 30-летия Независимости» вице-министр информации и общественного развития рассказал о роли НПО в стране.







