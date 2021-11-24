К Международной космической станции приближается фрагмент ракеты Falcon 9

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 25 ноября 2021 года в 10:18 по времени Нур-Султана ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

По данным российских специалистов, минимальное расстояние между станцией и данным объектом составит почти 5,3 км. Ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Экипаж экспедиции МКС-66 работает в обычном режиме.

Специалисты продолжают контролировать сближение фрагмента ракеты Falcon 9 с МКС. Станция и экипаж 66-й долговременной экспедиции работают в обычном режиме. По состоянию на 24 ноября 2021 года, данный фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение манёвра уклонения не требуется, отмечает пресс-служба.

Напомним, в данное время на борту МКС работают космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Марк Ванде Хай, а также члены экипажа американского космического корабля Crew Dragon (Crew-3) компании SpaceX Томас Машберн, Раджа Чари, Кейла Бэррон, Матиас Маурер.

Между тем, сегодня, 24 ноября 2011 года специальная миссия НАСА попытается сбить астероид с орбиты. Отметим, в зависимости от скорости и размера астероида, он может уничтожить нашу планету, сделать ее непригодной для жизни или по меньшей мере вызвать волну землетрясений, цунами и других масштабных катаклизмов.