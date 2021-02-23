К конкурсу «Полевая кухня» готовятся военнослужащие ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в рамках подготовки и отбора на Армейские международные игры в 2021 году в региональном командовании «Восток» прошел второй этап конкурса «Полевая кухня», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

В конкурсе приняли участие 20 военнослужащих по контракту. Это четыре команды из трех гарнизонов восточного региона. В результате были отобраны лучшие команды для участия в международном конкурсе войсковых поваров и пекарей «Полевая кухня».

Конкурс включает в себя два этапа. На первом — военнослужащие выполняют задачи по огневой подготовке, на втором – оцениваются их профессиональная подготовка и мастерство при приготовлении блюд. За ходом состязания наблюдал начальник продовольственной службы управления тылового обеспечения регионального командования «Восток», подполковник Сапарбек Мырзаев.

«Ежегодно принимая участие в таких соревнованиях, военнослужащие повышают свое мастерство и умения в приготовлении блюд. Лучшие войдут в сборную команду Вооруженных сил РК. С уверенностью могу сказать, что наши военные повара и пекари покажут высокие результаты», – отметил Сапарбек Мырзаев.

К слову, за активное участие в ходе отборочного конкурса представителей команд поблагодарил начальник штаба управления тылового обеспечения регионального командования «Восток» подполковник Рустам Мендыбаев.

«Условия конкурса ежегодно обновляются. Поэтому для того, чтобы представлять наши Вооруженные силы на международной арене, мы постоянно учимся и совершенствуем свое мастерство. Наш девиз: «Без тыла – нет победы», – подчеркнул участник конкурса, старший сержант Талгат Дюсебаев.

По итогам состязания команды поваров и пекарей войсковых частей Семея и Усть-Каменогорска показали лучшие результаты. Отличившиеся военнослужащие награждены грамотами.

Фото: Пресс-служба Семейского гарнизона