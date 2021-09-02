К концу сентября у ООН закончится продовольствие для афганцев

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, и несмотря на то, что ООН и ее партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и щедрой международной поддержки. Так обрисовал ситуацию Координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Беседуя с журналистами по видеосвязи из Кабула, Рамиз Алакбаров начал с того, что в стране, пережившей жестокую засуху, главная проблема – нехватка продовольствия. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. В стране остро не хватает медикаментов. Очевидно, что возникнут проблемы у государственных служащих, включая учителей и врачей, поскольку раньше они получали иностранную помощь.

Кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации находят другие пути доставки помощи. Представитель ООН сообщил, что помощь беспрепятственно доставляется в страну на грузовиках из Пакистана, а буквально вчера в Мазар-и-Шариф прибыл первый самолет с медицинскими принадлежностями – всего 37,5 тонн. Они рассчитаны на 200 000 человек и будут доставлены в 20 больниц. В страну доставлено 600 тонн продовольствия. Оно особенно нужно детям, половина которых скоро окажется на грани истощения. Гуманитарные сотрудники также помогают потерявшимся детям, в том числе в аэропорту, воссоединиться со своими близкими.





Но, как бы героически ни трудились сотрудники ООН и их коллеги из других организаций, их возможности несопоставимы с масштабами потребностей. Еще до захвата страны талибами в ООН просили международное сообщество предоставить на помощь афганцам 1,3 млрд долларов. Получено только 400 миллионов. Рамиз Алакбаров сообщил, что сейчас в ООН пересматривают уровень потребности, который, безусловно, будет гораздо выше. «Только для того, чтобы удовлетворить первостепенные нужды в продовольствии, срочно необходимо найти 200 млн. долларов – только чтобы накормить самых нуждающихся, – сказал Алакбаров, – а самые нуждающиеся – это дети». Он добавил, что продуктов питания, находящихся на складах ООН в Афганистане, хватит только до конца месяца.

Гуманитарный координатор сообщил, что «два влиятельных государства» дали понять, что готовы оказать финансовое содействие, но, по словам Рамиза Алакбарова, этого недостаточно. В мобилизации ресурсов должно быть задействовано все международное сообщество.

«Чрезвычайно важно не позволить Афганистану еще глубже погрузиться в гуманитарную катастрофу – для этого нужно обеспечить людей самым необходимым», – подчеркнул Алакбаров.

Отвечая на вопросы журналистов о поведении талибов, представитель ООН сказал, что ООН был обещан доступ к нуждающимся, но конкретная ситуация на местах зависит от многих факторов, в том числе от того, разрешают ли женщинам работать. В каких-то провинциях женщины, работавшие в сфере образования и здравоохранения, смогли вернуться на рабочие места и даже принять участие в оценке гуманитарных потребностей. В других этого не произошло.

«Афганистан сейчас децентрализован и ситуация постоянно меняется, – объясняет Рамиз Алакбаров. – В разных местах все по-разному. Насколько я понимаю, правительство еще не сформировано, и (сверху) не поступает никаких конкретных указаний».

Руководитель гуманитарных сотрудников в Афганистане подчеркнул, что их безопасность стоит для него на первом месте, особенно в свете того, что большинство работающих на ООН женщин – это афганки.

«Мы решительно требуем от «Талибана» прежде всего уважения принципов гендерного равенства и равноправного участия с тем, чтобы женщины могли вернуться к работе и оказывать необходимую помощь. Мы также требуем, чтобы нам обеспечили возможность выполнять свою работу», – заявил Рамиз Алакбаров.



