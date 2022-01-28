К концу года мы вернемся к вопросу моего председательства в «Nur Otan» – Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял предложение возглавить партию «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понимая, что наша страна вступила в очень сложный этап своего развития, я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию «Nur Otan». Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества», - цитирует Главу государства Twitter Акорды.

При этом Президент подчеркнул, что будет служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции.

«Моя конституционная обязанность – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование Президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в «Nur Otan», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».



