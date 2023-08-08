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    К инфосистеме «Кандас» подключатся 26 стран

    8 Августа 2023, 14:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ходе цифровизации системы регулирования миграционных процессов доложила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из приоритетных направлений является цифровизация системы регулирования миграционных процессов. Сегодня учет миграционных потоков ведется в информационных системах нескольких государственных органов. В этой связи мы приступили к интеграции действующих информационных систем с целью создания единой системы регистрации мигрантов», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    Министр сообщила, что уже начата реализация по внедрению нового функционала АИС «Кандас» для загранучреждений.

    «Уже подключены к новому функционалу РФ, Монголия, Туркменистан. Планируется подключить еще 26 стран. В целом, принимаемые меры позволят эффективно «перезагрузить» миграционную политику и получить максимальную выгоду от изменений в геополитической ситуации», - заключила глава Минтруда.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Соотечественники Минтруда РК Цифровой Казахстан
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