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вчера 20:52
К Дню города в Атырау открылся скейт-парк
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в день празднования 379-й годовщины города Атырау состоялось открытие нового скейт-парка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В церемонии открытия скейт-парка принял участие аким города Алимухаммед Куттумуратулы. Градоначальник выразил благодарность меценату Ерлану Табылдиеву, благодаря спонсорской поддержке которого и был построен новый спортивный объект.
«В своей программной статье «Рухани жаңғыру» Елбасы призвал предпринимателей и меценатов вносить посильный вклад в развитие и процветание родной страны. Сегодня, в День города, ТОО «ГазСтройМонтаж» в лице Ерлана Табылдиева презентовало этот замечательный скейт-парк. Новое место экстремального отдыха стало хорошим подарком в Год молодежи», - сказал Алимухаммед Куттумуратулы.
Скейт-парк площадью в 1600 квадратных метров расположен в микрорайоне «Жилгородок». Он состоит из четырех площадок: для катания, для занятий кроссфитом, стритболом, а также зоны общепита.
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