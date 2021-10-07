Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    К четвертой волне заболеваемости COVID-19 готовятся в Кыргызстане

    7 Октября 2021, 11:15

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - КАБАР - Наблюдается рост количества выявленных случаев COVID-19, это, возможно, говорит о том, что уже начинается четвертая волна. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник Центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Айгуль Джумаканова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    По ее словам, ежегодно в стране в ноябре-декабре наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Есть прогнозы, что это может совпасть с четвертой волной коронавирусной инфекции. Призываю граждан соблюдать меры безопасности и отказаться от участия в массовых мероприятиях», - сказала она.

    Также она призвала население пройти вакцинацию против COVID

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Кыргызстан Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Таразские врачи помогли женщине с тяжелым диагнозом родить ребенка
    От 1,5 до 5 миллионов  получили молодые медики в Карагандинской области
    В Астане выявили факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC