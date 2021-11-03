К чему приведет усиление ответственности за семейно-бытовое насилие в Казахстане - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республика Казахстан, присоединяясь к международным стандартам защиты прав человека, предпринимает активные шаги по снижению уровня правонарушений в семейно-бытовой сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

Особое внимание уделяется поиску оптимального соотношения между профилактикой и адекватным реагированием на противоправные события. При этом во всех случаях учитывается возможность сохранения семьи, укрепления семейных уз и ценностей. Следует отметить, что оптимальный баланс не удалось достичь ни в одной стране.

В казахстанском обществе научная полемика по ужесточению ответственности продолжается по сей день.

Согласно поручению Администрации Президента и Совета Безопасности Республики Казахстан на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре проведено научно-практическое исследование об эффективности принимаемых мер в области противодействия семейно-бытовому насилию.

К работе привлечены известные ученые и практики-юристы Казахстана, активные граждане (Р. Ошакбаев, С. Акылбай, С. Турсынбекова, Л. Аренова, Н. Ергалиева, Ж. Ильичева, Д. Сатжан, Ш. Али, Ж. Ахметова и мн.др.), обратившиеся на имя Главы государства о необходимости усиления ответственности за семейно-бытовое насилие, которые и вошли в состав соответствующей межведомственной рабочей группы, а также ведущие специалисты России, Украины, Узбекистана.

В ходе исследования изучен международный опыт, в том числе практика достижения индикаторов в сфере прав человека, утвержденных ООН, в части недопущения насилия в отношении женщин.

4 июня текущего года в Академии проведена международная научно-практическая конференция, 17 сентября — заседание Межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре по мониторингу и обобщению практики применения УК и УПК РК по данной тематике. Результаты исследования обсуждены на оперативных совещаниях Совета Безопасности и Администрации Президента (1 и 8 октября), где в целом получили положительную оценку.

Авторы пришли к основному выводу о том, что на современном этапе отсутствует необходимость криминализации административных правонарушений, связанных с причинением легкого вреда здоровья и побоев (ст.73-1, 73-2 КоАП РК).

Первое. Теория уголовного права и уголовной политики выделяет ряд общих для всех деяний обязательных критериев и условий их криминализации, которые являются ее основополагающими принципами.

При оценке предлагаемых нововведений важно подчеркнуть, что криминализация не должна проводиться, если эффективное противодействие возможно вне уголовно-правовых инструментов.

К тому же, ожидаемые положительные результаты криминализации должны превышать ее отрицательные последствия.

Исторический опыт Казахстана на примере неоднократного перевода побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью из УК в КоАП, показал высокую эффективность выявляемости и правореализации данных составов правонарушений в рамках административной ответственности.

Так, изменения, связанные с переводом этих адмправонарушений в категорию уголовных, негативно сказались на состоянии бытовой преступности в стране.

По сравнению с административным, уголовный процесс привлечения нарушителя к ответственности был более громоздким и неэффективным.

К примеру, если до 2015 года за причинение легкого вреда здоровью к административной ответственности привлекалось порядка 3,5-4 тысяч семейных дебоширов, то с принятием нового УК цифра сократилась в 6 раз – до 575 — 600.

Тем самым можно предположить, что от ответственности ежегодно уходили около 3 тысяч правонарушителей.

В дальнейшем, с 2017 года, после перевода данных правонарушений из УК в КоАП, их регистрация возросла более чем в 10 раз.

Второе. Анализ показал, что семейно-бытовые правонарушения совершаются не по причине лояльности административного законодательства, а во многих случаях под влиянием иных факторов и обстоятельств (степени воспитания, уровня взаимоотношений и взаимоуважения, спонтанных ссор на фоне взаимных обид, установлении супружеской неверности и т.д.).

Другими причинами являются неблагоприятные социально-экономические факторы (безработица, низкий уровень доходов, отсутствие жилья, кредиты и т.д.).

Поэтому, например, без повышения уровня правовой культуры и улучшения социально-экономических условий, решение проблем в рассматриваемой сфере трудно осуществимо. Кроме того, криминализация связана с рисками искажения реального состояния семейно-бытового насилия и непременно повлечет латентность правонарушений.

К примеру, совершил человек преступление – его могут осудить, а это не в интересах самих потерпевших, поскольку судимость родителей сужает горизонты будущего детей и зачастую потерпевшие прекрасно это понимают.

Третье. В период нахождения в УК за нанесение легких телесных повреждений и побоев (ст.ст. 108, 109), предусматривалась ответственность в виде ареста (за легкие телесные повреждения – до 60 суток, за побои – до 45), штрафа и исправительных работ.

При этом, арест, как основное наказание не применялся и не применяется до сих пор ввиду отсутствия арестных домов, штраф ложится бременем на семью, а исправительные работы зачастую невозможно применить из-за отсутствия у виновных лиц постоянного места работы.

Предусмотренные же административным законодательством наказания (административный арест, штраф) и меры индивидуальной профилактики (профилактическая беседа, предупреждение, защитное предписание, особые требования к поведению виновного лица, административное задержание, административное взыскание, лишение и ограничение родительских прав и др.) в совокупности обладают большим профилактическим потенциалом.

Четвертое. Упрощенность административного процесса, его оперативность создают реальные условия для обеспечения неотвратимости наказания и повышения ответственности правонарушителя.

В итоге предложено ужесточить имеющиеся административные санкции в виде ареста, ввести административную ответственность за повторное нарушение требований защитного предписания. Такой шаг считаем целесообразным, чем очередной перевод норм из административных правонарушений в разряд уголовных проступков.

Также, учитывая высокий риск рецидивных проявлений после примирительных процедур, предлагается ввести особые условия к правонарушителям в сфере семейно-бытовых отношений. В частности, после прекращения производства за примирением, суд мог установить обязательства к виновному лицу, чтобы он добровольно прошел курс психокоррекционной помощи, получил медико-наркологическую помощь принял меры для трудоустройства.

Исследование показало важность развития превентивно-профилактических институтов, широкого использования возможностей профильных государственных органов по вопросам оказания различной социально-правовой помощи, механизмов воздействия инструментов досудебной пробации.

Важно наладить практическое взаимодействие уполномоченных органов при реализации задач о противодействии семейно-бытовому насилию. В этих целях необходимо модернизировать отдельные нормы КоАП для эффективного внедрения программ психокоррекционного поведения.