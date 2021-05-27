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    К чему приведет глобальная автоматизация в Казахстане в ближайшие десятилетия

    27 Мая 2021, 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогнозом по результатам автоматизации поделился вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в мире происходит трансформация рынка труда с учетом ее глобализации и влияния пандемии COVID-19. Глобальными вызовами для всех нас становятся сдвиги в технологиях и цифровизации, распределение ресурсов, в ценностях и культуре», - сказал Ержан Биржанов на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

    По его словам, повышается актуальность непрерывного обучения трудовых ресурсов в течение всей жизни.

    «Мегатренды (автоматизация и технологические инновации, демографические изменения, новые бизнес идеи и другое) приведут к автоматизации 1/3 работы к 2035 году. Данный факт может затронуть 3/4 рабочих мест. Расширится применение гибкой формы занятости, которая охватит и традиционные отрасли экономики», - отметил вице-министр.

    «Данные факты требуют совершенствования навыков, целенаправленное приобретение новых знаний, изучение передового опыта», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минтруда РК Занятость Общество
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