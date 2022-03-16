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    К частым снегосъемкам перешли метеорологи в СКО

    16 Марта 2022, 14:06

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи перешли к ежедекадным снегосъемкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», 15 марта высота снега по области варьирует от 5 до 38 см. Наименьшая высота - в Акжарском и Тайыншинском районах, максимальная - в Аккайынском, районе им. Г. Мусрепова и Уалихановском. В прошлом году снегосъемки 15 марта показывали высоту снега в 16-65 см.

    Объёмы влагозапасов на притоке в Сергеевское водохранилище больше нормы на 28%, но меньше прошлогодних значений на 33%. Продолжается снижение объемов воды в водохранилище. Сейчас оно наполнено на 78%, что ниже на 10% по сравнению с прошлым годом.

    «Учащённые снегомерные съёмки производят весной, перед началом и в период снеготаяния. Результаты, в первую очередь, используются для гидрологического прогноза, который, начиная с марта, выпускается еженедельно. Сейчас гидрообстановка стабильная», - добавили в североказахстанском «Казгидромете».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Паводок Регионы Казахстана
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