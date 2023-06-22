К центральному водоснабжению подключат 50 тысяч жителей Алматы в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К 2025 году власти Алматы обещают, что более 250 тысяч человек получат доступ к централизованному водоснабжению, из них в этом году – 50 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима города Ерболата Досаева, в октябре текущего года будет завершено строительство водозабора на реке Каргалы в восточной части Наурызбайского района. 50 тысяч жителей будут обеспечены качественным водоснабжением.

Продолжается строительство водозабора на реке Аксай с охватом порядка 100 тысяч жителей западной части Наурызбайского района со сроком завершения в ноябре 2025 года.

На стадии разработки документации находятся два водозабора на реке Ерменсай и Барлык общей производительностью более 50 кубических метров воды в сутки. Данные источники обеспечат охват более 100 тысяч жителей двух районов города.

«Благодаря принимаемым мерам к 2025 году более 250 тысяч человек получат доступ к централизованному водоснабжению, в том числе 50 тысяч человек в текущем году», - сказал Ерболат Досаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.