К 713 земельным участкам под ИЖС проведут коммуникации в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2018 году более 460 млн тенге выделено в Шортандинском районе на строительство инженерных коммуникаций для 713 земельных участков под ИЖС. Об этом в ходе совещания районного актива по обсуждению Послания Главы государства сообщила аким района Гульнур Садвокасова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В Шортандинском районе состоялось совещание районного актива по обсуждению Послания Главы государства.

«В Послании определены новые задачи и комплекс мер поддержки всех категорий молодежи. Следующий год объявлен Годом молодежи. Нам необходимо разработать комплекс мер для решения многих существующих проблем. Это вопросы трудоустройства и занятости молодежи, доступа к качественному образованию, досуга и самореализации молодежи»,-отметила аким района Гульнур Садвокасова.

В числе важных приоритетов в Послании обозначены доступность и качество жилья. Благодаря программе «Нұрлы жер» в районе активизировалось жилищное строительство. Для 713 земельных участков под ИЖС будут подведены инженерные коммуникации. В 2018 году на эти цели выделено свыше 460 млн тенге. Дополнительные возможности для приобретения жилья появились с реализацией новой программы ипотечного кредитования «7-20-25».



Глава района отметила и другие достижения района, требующие решения задач и дала ряд поручений ответственным должностным лицам.

В завершение актива Гульнур Садвокасова призвала коллег к активной работе по реализации задач и поручений Послания Главы государства.