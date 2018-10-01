Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 17 °С
Алматы: 16 °С
USD 368.70 EUR 423.53
RUB 5.57 CNY 53.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

К 713 земельным участкам под ИЖС проведут коммуникации в Акмолинской области

11 Октября 2018 14:31 148
Поделиться:
К 713 земельным участкам под ИЖС проведут коммуникации в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2018 году более 460 млн тенге выделено в Шортандинском районе на строительство инженерных коммуникаций для 713 земельных участков под ИЖС. Об этом в ходе совещания районного актива по обсуждению Послания Главы государства сообщила аким района Гульнур Садвокасова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В Шортандинском районе состоялось совещание районного актива по обсуждению Послания Главы государства.

«В Послании определены новые задачи и комплекс мер поддержки всех категорий молодежи. Следующий год объявлен Годом молодежи. Нам необходимо разработать комплекс мер для решения  многих существующих проблем. Это  вопросы трудоустройства и занятости молодежи, доступа к качественному образованию, досуга и самореализации молодежи»,-отметила аким района Гульнур Садвокасова. 

В числе важных приоритетов в Послании обозначены  доступность и качество жилья.  Благодаря программе «Нұрлы жер» в районе  активизировалось жилищное строительство. Для 713 земельных участков под ИЖС будут подведены инженерные коммуникации. В 2018 году на эти цели выделено свыше 460 млн тенге. Дополнительные возможности для приобретения жилья появились с реализацией новой программы ипотечного кредитования «7-20-25».

Глава района отметила и другие достижения района, требующие решения задач и дала ряд поручений ответственным должностным лицам.

В завершение актива Гульнур  Садвокасова призвала коллег к активной работе по реализации задач и поручений Послания Главы государства.

  

  

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив