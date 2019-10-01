К 6 годам тюрьмы приговорили пенсионера за развращение малолетней в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе, в специализированном межрайонном суде, был вынесен приговор в отношении пожилого мужчины по статье 124 УК РК «Развращение малолетних», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела, в августе этого года 74-летний Мырзагалы Таджиков был задержан в микрорайоне Нур Актобе, где он приставал к малолетней девочке. В соцсети было выложено видео, где пенсионер сидит у многоэтажного дома, а его ругает незнакомая женщина, поймавшая с поличным.

Приговором суда мужчина был признан виновным в развращении малолетней девочки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Также его лишили прав занимать педагогическую должность, связанную с работой с несовершеннолетними сроком на 10 лет.