К 30-летию Независимости Казахстана новый дворец культуры открыли в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки по Западно-Казахстанской области, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в торжественном открытии Дворца искусств «Атамекен», который объединил под своими сводами все художественные коллективы, которые существуют в областном центре, представителей всех направлений культуры, передает МИА «Казинформ».

Торжественное открытие Дворца искусств «Атамекен» приурочено к 30-летию Независимости Казахстана.

В стенах концертного холла Дворца, на 1120 посадочных мест, сегодня звучали именитые произведения отечественных и мировых классиков в исполнении оркестра казахских народных инструментов им. Даулеткерея, эстрадно-симфонического оркестра акима Западно-Казахстанской области и оркестра русских народных инструментов г. Уральск.

Свое мастерство гостям продемонстрировали выдающиеся деятели культуры Казахстана – Айман Мусаходжаева, Биржан Хасангалиев, Дина Хамзина, Нурлан Бекмухамбетов, Жанна Орынбасарова, Елена Низамутдинова и Жулдызбек Утешкалиев. Артисты отметили исключительную акустику, созданную в концертном зале.

В обширной картинной галерее центра уже разместилась выставка работ художников из Нидерландов и Италии, а также экспозиция областного историко-краеведческого музея ЗКО. Здесь будут выставляться картины художников области, страны и работы кисти международных авторов. Во Дворце искусств «Атамекен» планируется проводить не только концерты и выставки, но и международные форумы и другие культурно-массовые мероприятия.

Как отмечает портал «Мой ГОРОД», на открытии также присутствовала поэтесса, заслуженный деятель Казахстана Акуштап Бактыгереева.

«Мы становимся свидетелям того, как огромный дворец культуры распахнул свои дверь. Запад Казахстана - это родина многих деятелей культуры. Сегодня день, когда исполнилась мечта многих из них. Уральск называют казахстанской Веной, и мы теперь уверено можем сказать, у нас тоже есть, чем гордиться. Я верю, что на этой земле ещё родятся великие таланты, о которых мы будем с гордостью говорить», - сказала поэтесса, которая является уроженкой села Акжайык.

Отмечается, что дворец построен за счёт средств KPOBV. Стоимость проекта - 9,4 миллиарда тенге.