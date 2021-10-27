Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    К 2060 году более 80% производства электроэнергии  в Казахстане будет чистой - эксперт

    27 Октября 2021, 19:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2060 году более 80% производства электроэнергии в Казахстане будет на чистой, альтернативной энергетике. Об этом рассказала главный эксперт департамента климатической политики и «зеленых» технологий МЭГПР РК Аида Алиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В декабре прошлого года Президент заявил о том, что мы достигнем углеводородной нейтральности. Соответственно мы начали проводить работу по разработке доктрин для достижения углеводородной нейтральности. На сегодня вопросы борьбы с изменением климата вышли за рамки охраны окружающей среды и уже обсуждаются на площадках по экологической безопасности», - отметила эксперт.

    По словам спикера, более 110 стран уже заявили о том, что достигнут углеводородной нейтральности. Это почти все развитые страны. Пять стран уже достигли этого показателя.

    «Казахстан принял курс на «зеленое» развитие и в целом на декарбонизацию экономики. Для достижения этой цели будет высажено два млрд деревьев, планируется внедрение технологии улавливания хранения углеродов. Это расширенное использование возобновляемой энергетики. К 2060 году планируем, что практически больше 80 % производства электроэнергии будет на чистой, альтернативной энергетике», - пояснила Аида Алиева,

    Эксперт отметила, что это приведет к снижению доли ископаемого топлива.

    «Как показали наши результаты, вклад Казахстана в глобальное сокращение выбросов составит более девяти млрд тонн СО2 к 2060 году. То есть, выбросы сократятся почти на 97%. Оставшиеся выбросы будут улавливаться с помощью технологий или мероприятий по органическому сельскому хозяйству. К 2030 году есть общее видение того, как сократить выбросы и достичь цели Парижского соглашения», - добавила Аида Алиева.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Экология Промышленность Энергия будущего
    Новости по теме
    Новости по теме
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу