К 2060 году более 80% производства электроэнергии в Казахстане будет чистой - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2060 году более 80% производства электроэнергии в Казахстане будет на чистой, альтернативной энергетике. Об этом рассказала главный эксперт департамента климатической политики и «зеленых» технологий МЭГПР РК Аида Алиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В декабре прошлого года Президент заявил о том, что мы достигнем углеводородной нейтральности. Соответственно мы начали проводить работу по разработке доктрин для достижения углеводородной нейтральности. На сегодня вопросы борьбы с изменением климата вышли за рамки охраны окружающей среды и уже обсуждаются на площадках по экологической безопасности», - отметила эксперт.

По словам спикера, более 110 стран уже заявили о том, что достигнут углеводородной нейтральности. Это почти все развитые страны. Пять стран уже достигли этого показателя.

«Казахстан принял курс на «зеленое» развитие и в целом на декарбонизацию экономики. Для достижения этой цели будет высажено два млрд деревьев, планируется внедрение технологии улавливания хранения углеродов. Это расширенное использование возобновляемой энергетики. К 2060 году планируем, что практически больше 80 % производства электроэнергии будет на чистой, альтернативной энергетике», - пояснила Аида Алиева,

Эксперт отметила, что это приведет к снижению доли ископаемого топлива.

«Как показали наши результаты, вклад Казахстана в глобальное сокращение выбросов составит более девяти млрд тонн СО2 к 2060 году. То есть, выбросы сократятся почти на 97%. Оставшиеся выбросы будут улавливаться с помощью технологий или мероприятий по органическому сельскому хозяйству. К 2030 году есть общее видение того, как сократить выбросы и достичь цели Парижского соглашения», - добавила Аида Алиева.