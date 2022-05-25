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    К 2030 году 37% рабочей силы в Казахстане будет представлять поколение «зумеров»

    25 Мая 2022, 10:35

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал коллегам из Центральной Азии об особенностях цифровизации социально-трудовой сферы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В рамках международной конференции «Эффективное управление для экономического развития в Центральной Азии», проходящей в Узбекистане, в обсуждении совершенствования процессов цифровизации труда приняли участие представители центральных государственных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    Выступая на панельной сессии «Цифровые технологии рынка труда: простые бизнес-процессы и трансформация трудовых отношений», Акмади Сарбасов отметил, что на рынок труда большое влияние оказывают стремительное развитие технологий, демографические изменения и пандемия.

    «Облачные технологии, искусственный интеллект, роботизация стали неотъемлемой частью нашей жизни. В результате на рынке труда появляются новые профессии. По оценкам, в Казахстане, в ближайшие 5-10 лет ожидается появление 239 новых профессий в 9 отраслях экономики, а 95 профессий трансформируются. При этом 52% рабочих мест в стране подвержены высокому риску автоматизации. Каждый второй сотрудник будет вынужден пройти переквалификацию. Приобретение новых навыков является залогом успешной карьеры. Поэтому важно обеспечить условия для быстрой и гибкой подготовки кадров», – сообщил Акмади Сарбасов.

    Он также добавил, что в ближайшем будущем ожидается изменение качественной структуры рабочей силы и увеличение притока трудоспособной молодежи, что вызовет дополнительную нагрузку на рынок труда.

    «К 2030 году уже 37% рабочей силы в Казахстане будут представлять поколение «зумеров», так называемых «цифровых людей» (поколение людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год - прим.ред.). А смена поколений будет сопутствовать и смене взглядов молодежи на трудовую деятельность. Это то поколение, которое готово идти на финансовые уступки ради гибкого рабочего графика, им важен баланс между профессиональной и личной жизнью. Поэтому работодателям будет важно адаптироваться под новые требования, чтобы удержать таланты», – подчеркнул он.

    Сарбасов также отметил, что наблюдается рост нестандартных форм занятости – за 10 лет количество цифровых трудовых платформ в мире выросло в 5 раз. Платформенная занятость становится реальным способом заработка и профессионального развития для все большего количества людей.

    «Становится возможным поиск узких специалистов для решения конкретных задач, поэтому 40% глобальных компаний планируют увеличить число фрилансеров в своей работе. А в Казахстане, по нашим оценкам, сегодня работает около 300 тыс. фрилансеров», – поделился Акмади Сарбасов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минтруда РК Узбекистан
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