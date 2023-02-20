К 2026 году количество подключений к интернету вещей в Китае составит около 10,25 млрд

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – К 2026 году количество подключений к интернету вещей в Китае составит около 10,25 млрд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой сообщение агентства «Синьхуа».

По его информации, в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC) говорится, что львиная доля этих подключений будет приходиться на потребительский сектор, при этом система «умного дома» и носимые устройства по-прежнему останутся основными драйверами роста.

Ожидается, что к 2026 году количество подключений к интернету вещей, связанных с потреблением, составит примерно 5,98 млрд, а подключений, связанных с производственным сектором и коммунальной инфраструктурой, составит около 300 млн и 2,2 млрд.

Также прогнозируется двузначный рост количества подключений к интернету вещей в сфере здравоохранения и образования в ближайшие годы.

Фото: russian.news.cn